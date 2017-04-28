Турецкий скотовоз затопил российский суперкорабль

Турецкий плавучий скотовоз недалеко от Босфора затопил корабль российской разведтехники "Лиман". Случайно.

Оснащенный "не имеющей аналогов в мире" техникой российский разведчик не разглядел в тумане сблизившийся с ним скотовоз.

Никто из российских разведчиков при этом, вроде бы не пострадал. Про турецкий скот ничего не сообщается.

Сперва было сообщено, что российский суперкорабль затопил "Ашот" - именно таково, по первым сообщениям СМИ, было название турецкого корабля. Потом, однако, было уточнено, что корабль-убийца называется «Youzarsif H». Он протаранил правый борт "Лимана".

Забавное происшествие произошло вчера в 11:53 по московскому времени, в 4- километрах от Босфора.