Эрдоган обвинил в терроризме шиитские силы Ирака и Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал террористами сформированное по сектантскому принципу шиитское ополчение "Хашд аш-Шааби". Отметим, что некоторое время назад оно было официально включено в состав т.н. Иракской армии.

«Что есть Хашд аш-Шааби? Кто их поддерживает? Их поддерживает иракский парламент, но, сказать честно, это террористическая организация, и следует знать, кто за ней стоит», - сказал он в интервью телеканалу "Аль-Джазира". Далее президент Турции пояснил, что стоит за ней Иран и она является частью "экспансионистской персидской политики".

То есть, Эрдоган ни много, ни мало: а) назвал террористическим официальное формирование багдадского режима, позиционирующего себя "законным правительством Ирака", б) обвинил Иран в поддержке терроризма.

В свою очередь представитель "Хашд аш-Шааби" Ахмад аль-Асади обвинил Эрдогана во вмешательстве во внутренние дела т.н. Ирака, назвав последний демократической страной "с демократическими институтами, которые выбираются людьми". Какими именно "людьми" они выбираются, он не уточнил, но и так очевидно, что не суннитскими, которых шиитские банды терроризируют по всей стране.

Также МИД багдадского режима вызвал турецкого посла, которому был вручен протест в связи с высказываниями Эрдогана.