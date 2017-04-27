Турция создает новую сирийскую полицию

1500 подготовленных в Турции сирийских полицейских прибыли в освобожденный город Аль-Баб для поддержания правопорядка.

Город был взят под контроль Сирийской Освободительной Армией при поддержке Турции в рамках операции "Щит Евфрата".

Вместе с тем, из-за того, что члены формирований сирийских повстанцев в своей массе являются выходцами из простого народа, взявшими в руки оружие, а не кадровыми военными, между ними и местными жителями зачастую возникали конфликтные ситуации.

Чтобы избежать таких ситуаций в будущем Турция помогает новой сирийской администрации превращать добровольцев в кадровых служащих. Они уже подчиняются четким правилам и должны вести себя с местным населением так, как от них этого требует закон и служебные инструкции.