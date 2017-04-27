Французскому мэру не понравились мусульманские дети

Робер Менар, мэр французского города Безье был оштрафован за высказанное им недовольство тем, что в школах его города слишком много мусульманских детей.

"В классе в центре моего города 91% детей - мусульмане. Очевидно, это проблема. Есть пределы толерантности", - заявил мэр-исламофоб. За это ему теперь придется расплатиться, причем, в прямом смысле - 2 000 евро, к выплате которых его приговорил суд.

К слову, кроме прочего Менар нарушил и действующий во Франции запрет собирать данные о религиозной и этнической принадлежности людей без их согласия.

Менар формально является независимым мэром. Фактически же он поддерживает партию Марин Ле Пен "Национальный фронт", а та в свою очередь поддерживает его.