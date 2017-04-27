В Турции откопали русского генерала

В ходе строительных работ в турецкой провинции Ардахан рабочие случайно откопали труп, предположительно принадлежащий генералу дореволюционной Русской армии.

К соответствующему выводу пришли прибывшие на место обнаруженного захоронения эксперты Карского музея. На это также указывают как православные кресты на гробе, так и фрагменты одежды умершего.

Как считает эксперт музея, археолог Энвер Солаклиоглу, труп может принадлежать русскому генералу, умершему в Турции 140 лет назад, во время войны 1878 года.

Обнаружив его, строители незамедлительно информировали об этом власти, которые привлекли к исследованию раскопки археологов.