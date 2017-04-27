Британские националисты заступились за никаб

(На фото - в центре кадра Джеймс Карвер)

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Недавние антиисламские программные заявления Британской Партии Независимости (UKIP) вызвали негодование не только у политических противников партии, но и среди части ее сторонников.

Напомним, что на недавнем съезде руководство партии пообещало добиваться запрета ношения никаба в Великобритании, а также запрета на преподавание Ислама в школах и запрета деятельности шариатских арбитражей.

После этого Джеймс Карвер, официальный представитель UKIP в Западном Мидланде заявил о своем выходе из партии из-за категорического несогласия с этими решениями. Он пояснил, что сделал это в знак солидарности с теми мусульманами, которых он призывал поддержать Брексит на недавнем референдуме, и которые оказали поддержку, как ему, так и партии в целом.

"Никто не вправе диктовать людям, во что им одеваться", - заявил этот британский националист. Он сказал, что может быть оправданным предъявление требования открыть лицо с целью идентификации личности или контроля в интересах безопасности, но в остальном британцы имеют право одеваться, как считают нужным, в соответствии со своими убеждениями.

Схожую позицию озвучил другой известный британский националист и сторонник UKIP Арон Банкс. Он, в частности, заявил, что, решив объявить войну Исламу, эта партия пошла по ошибочному пути.