Чтец Корана умер, прочитав аят о смерти (видео)

Явное знамение Аллаха произошло два дня назад на исламском собрании в Индонезии во время чтения Корана.

Знаменитый в стране чтец Корана шейх Джафар Абдуррахман прочитал несколько аятов Корана, последним из которых был: "Он создал жизнь и смерть, чтобы испытать кто из вас лучше", и после этого Ангел Смерти забрал у него душу.

Поистине, все мы принадлежим Аллаху, и к Нему наше возвращение. Просим у Аллаха принять шейха Своим свидетелем (шахидом), поселить его в Райских Садах и сделать таким же благим наш конец.