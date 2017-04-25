Глава ПАСЕ поплатился за шашни с Асадом

(На фото - Педро Аграмунт)

Председатель Парламентской Ассамблеи Совета (ПАСЕ) Европы Педро Аграмунт подвергся обструкции за свою несогласованную с коллегами поездку к диктатору Сирии Башару Асаду вместе с делегацией российских депутатов.

Находясь в Дамаске Аграмунт встретился и тепло пообщался с людоедом Асадом, который в ЕС считается нерукопожатой фигурой.

Оправдываясь за свой поступок, Аграмунт сказал, что он был в Сирии в качестве частного лица. Что он в таком случае делал там вместе с толпой российских депутатов, он не пояснил.

В итоге Аграмунту пришлось извиняться за свой поступок. По сообщению некоторых российских депутатов, он фактически отстранен от исполнения своих полномочий. Решается вопрос и официального смещения Аграмунта с его поста.