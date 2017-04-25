"Сын Христа" возглавил православный телеканал

(На фото - Борис Корчевников)

Борис Корчевников, известный ведущий пропагандистских прокремлевских шоу на телеканале "Россия 1" теперь возглавит ведущий православный телеканал "СПАС". Решение уже одобрено главой РПЦ Кириллом Гундяевым.

Забавно в этой ситуации то, что, ярая защита православия Корчевниковым не помешала ему в свое время совершить богохульство, согласно канонам того же православия. В частности, в одной из телепередач он на всю страну назвал себя сыном самого Христа и "Божьей матери".

Не говоря уже о том, что согласно православию у Христа, мир ему, не было детей, трудно понять, что имел в виду Корчевников, когда объявлял себя сыном Христа и матери Христа...

Впрочем, удивляться не стоит - обычно в его шоу и передачах было не больше логики, чем в этом его признании.

Правда, забавно, что это не помешало Гундяеву назначить святотатца главой православного телеканала. Хотя и этому удивляться не стоит, ведь в корпораци Гундяева только единицы ее служащих и знают, что такое православие, и верят в его каноны.