Трамп лавирует между армянами и турками

В своем вчерашнем обращении по поводу очередной годовщины событий 1915 года, когда сотни тысяч армян стали жертвами межнациональной резни в Османском государстве, президент США Дональд Трамп воздержался от использования слова "геноцид" для их характеристики.

Вместо этого Трамп использовал армянский термин "Медц Йегхерн", который переводится как "Великое бедствие". Ни одна из конфликтующих сторон этим, однако, не довольна. Армянские националисты и лоббисты категорически настаивают на признании тех событий геноцидом, а Турции и турок - виновной стороной, которая должна покаяться перед армянами и предоставить им многочисленные компенсации, от финансовых, до территориальных.

В свою очередь МИД Турции выразил озабоченность односторонним характером оценки Трампом тех исторических событий. "Мы ожидаем, что новая администрация США не будет доверять односторонней исторической оценке пропагандистских кругов, которые известны своим стремлением к насилию и ненависти, а будет принимать во внимание позицию всех сторон", - сказано в заявлении турецкого МИД.

Укажем в этой связи, что нынешнее турецкое руководство не отрицает трагедии, произошедшей с армянами в Османском государстве в этот драматический период ее истории, и лично президент Эрдоган выражал по этому поводу армянам свои соболезнования и призывал их к примирению. Однако суть конфликта в том, что армянские нациналисты не хотят примирения и диалога - они требуют признания однозначной вины турок и при этом не хотят слышать об ответственности армянских террористов из "Дашнакцутюн" за произошедшие события.

Напомним, что событиям 1915 года, жертвами которых стали армяне, предшествовал длительный террор армянских дашнаков против мусульманского населения востока Анатолии, жертвами которого стали десятки тысяч мусульман. Кроме того, замалчивается антимусульманский террор, развязанный дашнаками в те годы в Баку (именно в ответ на него последовала резня армян) и в Средней Азии, где армянские террористы были использованы для кровавого подавления борьбы мусульманского населения.

Именно по этой причине Турция и турки готовы говорить о преступлениях, совершенных против армян, и осуждать их, но только в том случае, если одновременно с ними будут признаны и осуждены аналогичные преступления против мусульман, в том числе, со стороны армянских террористов. Но, разумеется, об этом их нынешние последователи и слышать не хотят. Турция же брать на себя одностороннюю ответственность никогда не станет.