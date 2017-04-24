Народы России поддержали Татарстан

Состоявшийся в Казани в минувшие выходные III Съезд народов Татарстана, мобилизовал в поддержку государственности республики и договорного характера ее отношений с центром народы не только самого Татарстана, но и остальной России. Это ясно следовало из выступлений гостей Съезда представлявших разные народы.

Так, председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова поддержала право Татарстана самому решать, нужен ли ему договор, существующий между ним и Москвой, или нет. "Нужны ли такие договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами власти и региональными. И сегодня, наверное, Татарстан, непосредственно, один из тех субъектов, который планомерно идет и последовательно по этому пути. Ну я думаю, что для федеративного государства, которым является наша страна, все это должно иметь место быть. Но это должен решать сам народ и сами субъекты Российской Федерации. Кому-то этот договор необходим, кому-то может быть нет такой необходимости. В этом как-раз свобода и право каждого региона", — сказала Смирнова.

В защиту федерализма выступил и министр культуры Мордовии Анатолий Чушкин. "Я думаю, что федеративная система, если мы живем в конституционном государстве, мы должны понимать, что это необходимость продиктованная целесообразностью многонационального государства", - отметил он в своем выступлении.

Представляющая Удмуртию министр ее национальной политики Лариса Буранова выступила со схожих позиций. "Федеральное устройство нашего государства, я думаю, сегодня оптимальный вариант для того, чтобы сохранять самобытность и развивать народы России, потому что Россия вообще уникальное государство в том что оно составлялось не территориями, оно составлялось как пазл в большую мозаику. И в состав российского государства входили народы прежде всего со своими территориями и поэтому в Российской Федерации вне зависимости от времени должны уделять этому вопросу очень большое внимание. Потому что это вопрос не просто этнокультурного характера, это вопрос безопасности страны сегодня", - заявила она.

Позицию республиканского руководства самого Татарстана категорически озвучил его первый президент Минтимер Шаймиев, заключивший в свое время соответствующий договор. Шаймиев однозначно заявил, что договорные отношения Казани и Москвы должны сохраниться и впредь, тем более, что они не умаляют прав других субъектов РФ, ибо никаких налоговых преференций по сравнению с ними Татарстан не имеет.