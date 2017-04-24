Саудитов включили в комиссию ООН по защите женщин

Саудовскую Аравию включили в Комиссию ООН по правам женщин. Одновременно с этим представители Королевства войдут в состав мониторинговых групп из членов неправительственных организаций, занимающихся отслеживанием ситуаций, затрагивающих права женщин.

Данное решение подверглось резкой критике на Западе, включая юмор и издевательства. Дело в том, что официальной задачей данной комиссией ООН является противодействие половому неравенству женщин и мужчин, в то время, как в самой Саудовской Аравии они, как бы это сказать, не совсем равны в ряде вопросов.

Феминистки и либералы в этой связи приводят издевательские сравнения вроде того, что включить Саудовскую Аравию в комиссию по женскому равноправию это все равно, что включить мясника в комиссию по защите прав животных или сделать продавца фейерверков главой пожарной службы.

Основания для такого юмора, конечно, есть, но только, если смотреть на мир через призму либерального мировоззрения. Да, в Саудовской Аравии женщины, действительно, имеют не все права, которые есть у мужчин, начиная от вождение машин, заканчивая службой в полиции, армии и т.п. В то же время, не надо забывать, что те права, которые волнуют подавляющее большинство женщин (а это отнюдь не участие в выборах и т.п.) как то безопасность, защита от сексуальных посягательств, поддержка материнства и детства, материальное благосостояние и др. защищены в ней гораздо лучше, чем во многих странах, кичащихся женским равноправием.