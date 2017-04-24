Французский эксперт: Эрдогана надо убить (видео)

Планомерная реализация стратегии турецкого лидера Эрдогана, которому в результате многоходовки удалось выйти из под контроля масонского глобального истеблишмента и заставить его считаться с Турцией как мусульманской державой, вызывает у представителей этого истеблишмента реакцию за гранью как адекватности, так и приличия.

Так, комментируя итоги недавнего референдума в Турции, один из известных французских экспертов по внешней политике, профессор Филипп Море Дефаргес призвал... убить Эрдогана

«Эрдоган решил выйти за пределы (существующей системы), чтобы получить больше власти и авторитета. Это приведет его только к катастрофе. Так как легальные пути (для борьбы) им закрыты, единственными вариантами для турок остаются либо гражданская война, либо убийство Эрдогана», - заявил антиисламский экстремист.