Повстанцы наступают на ИГИЛ и движутся к Пальмире

За громкими событиями последнего месяца в Сирии, привлекшими и продолжающими привлекать к себе внимание наблюдателей, в тени остались существенные изменения на ранее периферийном фронте сирийской войны.

Так, в районе сирийско-иорданской границы силы повстанцев из Сирийской Свободной Армии и Армии Ислама примерно за месяц захватили у ИГИЛ (запрещено в РФ) почти 10 000 квадратных километров. Динамику изменения контроля за территориями в течении месяца можно увидеть на интерактивной карте по этой ссылке.

То есть, без особого шума ССА и Джейш аль-Ислам за месяц взяли почти в 5 раз больше территории, чем было взято в ходе операции "Щит Евфрата" на севере Сирии. Но, конечно, тут следует сделать ту оговорку, что в Восточном Каламуне, где произошло перераспределение этих территорий, речь идет о пустыне в чистом виде. Следовательно, и ценность этих территорий значительно ниже.

Тем не менее, глядя на карту, обращает на себя внимание то, что повстанцы продолжают двигаться к подконтрольной асадитам Пальмире, а кроме того, начинают нависать территориальным массивом над самим Дамаском.

Учитывая то, что наступление, скорее всего, стало возможным не без поддержки оружием со стороны Иордании, вполне возможно, что начинают вызревать предпосылки для перелома на важном участке боевых действий.