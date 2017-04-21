Украинский суд не выдал России мусульманку

Украина не выдала России на расправу очередную мусульманку, бежавшую из "тюрьмы народов", запрошенную назад ФСБ и Генеральной прокуратурой.

Отказать им в выдаче гражданки России Анны Каракотовой постановил Бориспольский горрайонный суд Киевской области. Ранее россиянка была задержана при въезде в Украину в аэропорту "Борисполь" вместе с 4-мя ее несовершенолетними детьми.

Украинский суд счел, что российские силовики, обвиняющие Каракотову в пособничестве террористической деятельности, не предоставили достаточных доказательств ее вины. Соответственно, она была освобождена в зале суда, немедленно после вынесения решения.

Освобождения бежавшей из России мусульманки добивались украинские правозащитники и мусульмане. Они заверили суд, что обеспечат Каракотову жильем, будут содействовать ей в получении статуса беженца в Украине.