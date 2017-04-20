Суд в Гааге требует от России разрешить Меджлис

Международный суд ООН в Гааге потребовал от Кремля отменить запрет в России Меджлиса крымскотатарского народа, призванного в РФ экстремистской организацией. Соответствующее решение было оглашено на слушаниях Ронни Абрахам, председатель суда.

"На данный момент суд пришел к выводу, что крымские татары и этнические украинцы в Крыму пребывают в уязвимом положении", - говорится в решении суда.

Суд ООН требует от властей России снять все ограничения на представительство крымскими татарами своих интересов, одной из форм которых исторически и был Меджлис.

Напомним, что после никем не признанного включения Крыма в состав России, представительный орган крымских татар был запрещен на ее территории.