Ингушетия: Запытал человека? Отдохни дома!

Замглаву Центра по противодейстию экстремизму Ингушетии (Центр "Э", в народе - "Эстапо") Сергея Хандогина, обвиняемого в том, что он насмерть запытал одного из задержанных, гуманно перевели из СИЗО по домашний арест. Соответствующее решение принял Верховный суд Ингушетии, удовлетворив прошение палача.

Хандогина судят за применение пыток к супругам Далилевых, которых обвинили в ограблении банка в городе Сунжа, и начали пытать, чтобы выбить из них признательные показания. Как свидетельствует выжившая Марем Далиева, их подвергали как моральному унижению, так и физическому насилию.

Муж Марем - Магомед Далилев не выдержал пыток и скончался. При этом на его теле зафиксированы следы одогов, гематомы и ссадины.

Что интересно, первоначально садиста и не собирались изолировать от общества - его оставили на свободе под подпиской о невыезде, но он тут же сбежал. Несмотря на это, теперь его снова выпускают на свободу.

Адвокат потерпевших Андрей Сабинин считает такое решение злостным нарушением УПК РФ и собирается его обжаловать.