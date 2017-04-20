События

Цирк: шииты представили "супер-самолет" (видео)

20 апреля в 14:00 Икрамутдин Хан 1

Иранские военные промышленники представили "аятоллам" свое новое достижение - суперсовременный иранский истребитель Qaher F-313.

Не знаем, как "аятоллам", но вот людям с минимальными представлениями о современной авиации это зрелище заменило хороший комедийный ролик.

 

На самом презентационном видео видно, что это посмешище еле тащится по взлетной полосе, напоминая скорее повозку с ишаком, чем сверхзвуковой самолет.

В конструкции бросаются в глаза нарушение всех принципов аэродинамики и неадекватно малые габариты. 

Учитывая недоступность ультразвука, его скорость вряд ли превысит 900 км/ч, а при таком слабом бортовом компьютере с увеличением скорости самолет будет все сильнее раскачиваться, вынуждая пилота тратить все силы на балансировку.

В общем, классическая рафидитская показуха налицо. 

Автор: Икрамутдин Хан
Комментарии 1
  • эта повозка даже не взлетела)), здаётся мне что это просто муляж передвижной, может быть даже нету топливного двигателя а просто передвигается на акамуляторе для показухи ))
    (0)
    22 апреля в 02:25