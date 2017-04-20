Цирк: шииты представили "супер-самолет" (видео)

Иранские военные промышленники представили "аятоллам" свое новое достижение - суперсовременный иранский истребитель Qaher F-313.

Не знаем, как "аятоллам", но вот людям с минимальными представлениями о современной авиации это зрелище заменило хороший комедийный ролик.

На самом презентационном видео видно, что это посмешище еле тащится по взлетной полосе, напоминая скорее повозку с ишаком, чем сверхзвуковой самолет.

В конструкции бросаются в глаза нарушение всех принципов аэродинамики и неадекватно малые габариты.

Учитывая недоступность ультразвука, его скорость вряд ли превысит 900 км/ч, а при таком слабом бортовом компьютере с увеличением скорости самолет будет все сильнее раскачиваться, вынуждая пилота тратить все силы на балансировку.

В общем, классическая рафидитская показуха налицо.