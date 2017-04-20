Маразм Кремля: Россия послала арабов на Камчатку

Российское руководство продолжает поражать мир оригинальностью своего мышления. В том числе, мир арабский.

Так, недавно Объединенные Арабские Эмираты отменили визы для посещения их страны гражданами РФ. В ответ Россия тоже отменила визы для ее посещения подданными ОАЭ, но... только по морю и только через Дальний Восток. Вместе с ОАЭ такого счастья удостоились и остальные страны Совета сотрудничества стран Арабского залива, включая Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар. Все они теперь сумеют приплыть без виз на российский Дальний Восток.

Зачем жителям знойного Арабистана холодный российский Дальний Восток с оленями и медведями? Аллах знает лучше. Но, видимо, в правительстве РФ решили: что Ближний Восток, что Дальний Восток - какая разница, пусть ездят друг к другу в гости, точнее, плавают.

Ну, а если серьезно - все эти арабские страны являются одними из самых богатых в мире. А подданные того же ОАЭ могут въезжать без виз в страны ЕС и в облегченном порядке получать визы в США и Австралию. В России же их посылают, как говорится, на Камчатку.