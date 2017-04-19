Трамп настроен выдавить Асада из Сирии

Как передает агентство "Анадолу", в ходе разговора, состоявшегося между президентами США и Турции, Дональд Трамп заверил Реджепа Тайипа Эрдогана, что после химической атаки в Хан Шейхуне американцы больше не будут спускать Асаду с рук подобного рода преступления.

Associated Press со ссылкой на свои источники в Белом доме, также сообщает общие принципы предложений по Сирии, которые обсуждал в Москве с Путиным и Лавровым госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Речь идет о том, что одновременно с борьбой против ИГИЛ (запрещена в РФ) США намерены добиваться ухода от власти и эмиграции из Сирии ее тирана Башара Асада с последующим переходом власти к новому правительству.

Причем, фактически Вашингтон ставит вопрос так, что если Асад не уедет из страны сам, что будет для него лучше всего, то его устранят вооруженным путем, и либо убьют, как Каддафи, либо казнят, как Саддама Хусейна.

Впрочем, едва ли Асад так глуп, что не понимает - ни одна страна в мире не сможет гарантировать ему пожизненной безопасности. Ведь список его преступлений настолько обширен, что вопрос о суде над ним и его экстрадиции просто не может не встать. И рано или поздно даже Ирану или России может оказаться выгоднее сдать его в Гаагу, тем более, что и в них нынешние режимы не вечны...

Впрочем, в этом случае у него будет шанс закончить свои дни в уютной европейской камере, а не с петлей на шее или ножом в том месте, что заменяет ему голову.