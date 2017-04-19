Трамп поддерживает Эрдогана, ЕС - предостерегает

(На фото - юмористический коллаж, Трамп одобряет победу Эрдогана на референдуме)

Президент США Дональд Трамп позвонил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и поздравил его с победой на референдуме 16 апреля.

Такой шаг им был сделан на фоне предостережений в адрес Эрдогана со стороны канцлера и министра иностранных дел Германии - Ангелы Меркель и Зигмара Габриэля. Они заявили "о глубоком расколе в турецком обществе" и призвали Эрдогана "искать уважительный диалог со всеми политическими и общественными силами в стране после референдума".

Также напомним, что ОБСЕ заявил о том, что прошедший в Турции референдум не соответствовал европейским демократическим стандартам, на что Эрдоган посоветовал европейским наблюдателям "знать свое место".

Меж тем, как сообщило вчера агентство Reuters, американский президент не только поддержал Эрдогана в момент, когда он подвергается атакам со стороны ЕС, но и пообещал ему поддержку в борьбе с коммунистическими курдскими террористами из РПК, а также выразил надежду на плодотворное сотрудничество в Сирии и Ираке.