Российская пропаганда в Турции работала против Эрдогана

В ходе агитационной кампании в рамках прошедшего в Турции референдума российский турецкоязычный канал Sputnik на полную катушку работал против президента Эрдогана. Такой вывод наглядно следует из статистики его публикаций, приведенных в исследовании Medium Corporation.

В частности, с момента объявления кампании по референдуму, Sputnik выпустил свыше 300 публикаций по этой теме, примерно по 5 в день. При этом эти публикации выдавались на странице под специальным, бросающимся в глаза банером.

Как показал их контент-анализ, 45% этих публикаций были направлены против Эрдогана, 29% - за и еще 26% нейтральны. При этом, те, что были условно в пользу Эрдогана, в основном состояли из интервью официальных лиц и освещения официальных мероприятий, тогда как антиэрдогановские достаточно ярко излагали точку зрения его противников.

Напомним, что согласно правовому статусу международного информационного агентства Sputnik, он "доносит государственную позицию Российской Федерации за рубежом".

При этом, надо отметить, что среди прочих зарубежных СМИ, Sputnik один из наиболее активных и эффективных в турецких соцсетях. Так, за время этой агитационной кампании он разместил 223 твита по теме референдума или по 7 твитов в день, что в 2 раза больше, чем твиты по этой теме "Голоса Америки", "Би-Би-Си", "Аль-Джазиры" и "Немецкой волны" вместе взятые.