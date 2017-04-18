За матерей Беслана заступился муфтий Осетии

Победа матерей Беслана в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) вызвала гневную реакцию со стороны не только Кремля, но и его пропагандистских прихлебателей на местах.

В частности, обслуга властей и силовиков в соцсетях накинулась на многострадальных женщин с грязными обвинениями в том, что они наживаются на трагедии, участвуют в пропагандистской войне против России и т.п.

Одним из немногих осетинских деятелей, имевших мужество однозначно выступить на стороне женщин, оказался муфтий РСО Хаджимурат Гацалов.

"Они не сломались, занялись общественной жизнью, это тоже о многом говорит. Есть такая категория людей, которые всегда настроены против всего. Но основная масса людей поддерживает матерей Беслана. Те, кто не поддерживает их, пусть зададут себе вопрос, в чем и почему не поддерживает? Эта отрицательно настроенная часть людей вообще не заслуживает никакого внимания", - сказал муфтий.

Отметим также, что сумма в 2,955 миллионов евро, присужденная им ЕСПЧ, должна быть разделена на 409 заявителей. Кроме того, многие женщины заявили, что часть этой суммы перечислят жертвам других терактов.