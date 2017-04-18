Пакистан: самосуд нужно сурово наказывать

Случай с убийством Машал Хана, студента пакистанского университета Абдул Вали Хана, которого забили до смерти якобы за богохульство, был растиражирован исламофобами всего мира. Однако эту расправу решительно осудили не только разного рода атеисты, либералы и правозащитники, но и многие исламские улемы.

В частности, муфтий Найем (на фото) заявил, что совершившие эту расправу должны быть сурово наказаны за убийство.

Он также призвал муфтиев всех основных исламских общин в стране выступить с решительным осуждением самосудных расправ за богохульство, судить за которое могут и должны исключительно государственные суды Исламской Республики Пакистан.

Он также выступил за сокращение сроков рассмотрения таких судебных дел, так как сейчас обвиняемые в подобных преступлениях ожидают суда над собой годами. Муфтий считает, что они должны либо осуждаться и отбывать наказание, либо выпускаться на свободу, если их вина не доказана.

Отметим со своей стороны, что расправы со стороны невежд, обычно называемых "религиозными фанатиками", в отношении обвиненных в богохульстве, являются настоящим бедствием для Пакистана и каждый раз дискредитируют его во всем мире. И это при том, что богохульство является преступлением, в соответствии с законом Пакистана, и наказывается в судебном порядке. Тем не менее, сплошь и рядом вместо обращения в соответствующие государстенные органы, невежды присваивают себе право отнимать жизнь у тех, кто находится под защитой Исламской республики.