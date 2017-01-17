Режими Сиси хочеть отобрать у Саудии два острова

Режим Сиси решил забрать обратно 2 острова, которые Египет уступил Саудовской Аравии в апреле 2016 года - Тиран и Санафир.

Формально сам режим тут как бы не причем. Соответствующее решение принял Высший административный суд Египта, признав незаконными действия власти по уступке части территории страны. Судья данного суда Ахмед аль-Шазли заявил: «В результате рассмотрения суд пришел к заключению, что египетский суверенитет над островами Тиран и Санафир не подлежит сомнению».

Правительство же наоборот отстаивало в суде свое решение, то есть, пыталось передать острова Саудовской Аравии. Но два обстоятельства не позволяют принять на веру искренность такого распределения ролей.

Первое - когда в авторитарно-тоталитарных странах вроде современного Египта, находящегося под властью военной хунты, всерьез говорят о какой-то независимости судов, ничего кроме улыбки это вызвать не может.

Второе - соответствующее решение судом в данном случае было принято как нельзя кстати, а именно, на фоненарастающего обострения напряженности между хунтой Сиси и новым королем Саудовской Аравии.

В ноябре прошлого года Саудовская Аравия заявила об отказе продавать Египту нефть. Этому предшествовал конфликт между самим Сиси и ставленником КСА на посту Генсека Организации Исламская Конференция Иядом Мадани, который на весь мир поиздевался над ним в юмористической форме.

В общем, отношения между двумя странами в последнее время не ладятся. Хотя правильнее было бы сказать, не про сами страны, а их правящие группировки. Причиной этого является то, что Абдельфаттах ас-Сиси сумел придти к власти в 2013 году благодаря военному перевороту против Мухаммада Мурси, активно поддержанному КСА под руководством ее прошлого короля Абдаллы. Однако с приходом к власти короля Салмана отношения Эр-Рияда и Каира стали охлаждаться, что, по-видимому, связано с его более активным сотрудничеством с Турцией под руководством Эрдогана, который Сиси не признает, а поддерживает Мурси.

В то же время, так как КСА является главным донором, египетский режим не решился идти на конфронацию с королевством напрямую, а выставил все, как решение суда. Который, разумеется, в Египте от власти независим.