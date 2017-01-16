Турция: Ататюрк и Дарвин, давай, до свидания!

Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана сделала очередной шаг на пути избавления будущих поколений своих граждан из под идейной власти идолов прошлого века.

Министр образования Исмет Йылмаз заявил о том, что новая учебная программа для турецких государственных школ, над которой его министерство работало несколько лет, наконец-то утверждена и начнет действовать уже в этом году.

В частности, турецким детям теперь не будут вбивать в головы ересь о происхождении человека от обезьяны. Теория Дарвина будет рассматриваться как одна из прочих теорий происхождения жизни, а не квазинаучная догма, каковой она на самом деле является.

Немаловажно, что новая программа не предполагает культивирования личности и идейного наследия т.н. "Ататюрка", а точнее, Мустафы Кемаля. Они будут освещаться весьма ограничено и в том ракурсе, который не противоречит идейным ценностям, выбранным турецким народом в XXI веке в лице правящей Партии Справедливости и Развития.

Если раньше турецких школьников с 1-го класса пичкали информацией об "Ататюрке" на манер информации о Ленине в советских школах ("Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой" и т.п.) и этому были посвящены целые учебники с различными главами ("Детство Ататюрка", "Личность Ататюрка" и т.п.), то теперь о нем будут даваться только самые общие биографические сведения: место и год рождения, родители, вехи жизни, смерть.

Что касается его деяний, акцент будет сделан не на насаждение им секуляризма, а на его роль в защите страны во время национально-освободительной войны. А вот кемализм как идеология будет рассматриваться уже в контексте осуществляемых Эрдоганом реформ, которые оставили от него одну оболочку, лишенную содержания, которым были воинствующий секуляризм и национализм (в том числе, отречение от остального Исламского мира).

Кроме того, увеличится и преподавание религии. Причем, для религиозных меньшинств предусмотрена возможность получать знания о своих религиях вместо Ислама.

В общем, ни Дарвину, ни "Ататюрку" как ходячей иллюстрации его идей, все это явно не понравилось бы.