Турция - Греции: не лезьте на острова

Министерство иностранных дел Турции официально отреагировало на озвученные греческим министерством по делам мореплавания и островов планы построить свои объекты на 28 Эгейских островах.

МИД Турции устами его спикера Хусейна Мюфтоглу заявил в этой связи следующее:

"Представитель греческого Министерства по делам мореплавания и островов заявил о планах своего правительства построить поселения на 28 островах Эгейского моря. В то же время он не конкретизировал, о каких именно островах идет речь. Мы много раз заявляли, что мы не потерпим со стороны Греции односторонних действий в отношении спорных территориальных объектов".

Дипломат также назвал проблему спорных островов в Эгейском море "чувствительным вопросом", в котором Греция должна проявлять осторожность по отношению к Турции.

Поводом для этой дипломатический перепалки стал пограничный конфликт, случившийся 2 января, когда турецкие морские пограничники задержали греческих моряков, которые оказались вблизи острова, который Турция считает своим (Кардак), а Греция своим (Имия). Моряки были выдворены из турецких территориальных вод, что вызвало бурную реакцию в Греции, где их считают своими.

Отметим, что между Турцией и Грецией и ранее не раз происходили конфликты из-зе неурегулированности принадлежности пограничных островов в Эгейском море, которые чуть было не приводили к военным конфликтам.