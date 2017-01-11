В Марокко могут запретить никаб

(На фото - женщина в никабе на лыжном курорте возле Марракеша)

Марокканские СМИ сообщили о запрете, введенном в королевстве на продажу, закупку и производство женских одежд, закрывающих лицо. Официально о введении запрета на никабы не объявлено, но торговцы и производители ссылаются на некое распоряжение главы МВД.

Как сообщается, в распоряжении министра сказано о том, что запрет обусловлен соображениями безопасности, так как террористы не раз использовали одежду, полностью скрывающую тело и лицо, в конспиративных целях.

В то же время, в неформальных обсуждениях не скрываются и идеологические аспекты возможного запрета. Дело в том, что традиционно в Марокко никаб не распространен. Исключением из этого правила являются круги, ориентирующиеся на Саудовскую Аравию, в частности, на севере страны, который поставил немало добровольцев в ИГИЛ*.

Такая мотивировка возможного запрета столкнулась с критикой со стороны части религиозных авторитетов страны. В частности, шейх Хасан аль-Каттани, признавая, что никаб в Марокко (часть исламского Запада - Магриба) получил распространение главным образом под влиянием с исламского Востока (Машрика), ставит вопрос, почему этому влиянию оказывается противодействие, а влиянию неисламского Запада и распространению западной одежды - нет. В таком случае, как пишет шейх, требуется утвердить общепринятый стандарт традиционной марокканской одежды и не давать нарушать его никому. Но это едва ли понравится уже прозападным либералам и секуляристам, которые горячо поддерживают запрет никаба.

Также, такой запрет, если он официально последует, может стать веским основанием для последующего запрета никаба во всей Европе, под предлогом того, что он запрещен даже в мусульманских странах.

Впрочем, отметим, что ни король, ни официальные улемы Марокко пока не высказали своей позиции по этому поводу, а сам запрет имеет неофициальный и технически-обоснованный характер.

* - запрещен в России