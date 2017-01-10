Ставрополье: муртадку отказались хоронить среди мусульман

В Ставропольском крае жительницу села Серноводское Курского района отказались хоронить на мусульманском кладбище. Причина - вероотступничество (рида), так как умершая была известна всему селу как иеговистка и проповедница этого неверия среди местных мусульман.

Имам села Борис Гугжоков заявил о том, что он был вынужден отказать родственникам умершей в ее захоронении на мусульманском кладбище.

"Конечно, раньше она была мусульманкой, но вступив в секту, она отвернулась от всевышнего, сошла с праведного пути, поэтому я отказал её родственникам в просьбе похоронить покойную по мусульманским обычаям, рядом с мусульманами. Они (родственники) два раза приходили, просили разрешить похоронить её на мусульманском кладбище. Я отказал и посоветовал похоронить её где-нибудь в другом месте. Как там дело дальше, и где её похоронили, я не знаю", — сказал он.

По имеющейся информации, в итоге муртадку захоронили сами иеговисты.

Укажем в этой связи, что человек, совершающий явное вероотступничество (не касаясь спорных вопросов, вызывающих дискуссии в наши дни) как то декларирование другой религии, атеизма или отрицание истинности Ислама, не может быть захоронен среди мусульман, за него нельзя делать заупокойную молитву и просить у Всевышнего милости для него.

Люди, родившиеся в мусульманских семьях, а также их близкие, должны понимать это при жизни, так как потом будет уже поздно. А покаяться и вернуться в Ислам каждый человек может в любой момент, пока из его груди не стали вырываться предсмертные хрипы.