«Исламское НАТО» возглавит пакистанский генерал

Бывший главнокомандующий армией Пакистана согласился стать первым командующим «Мусульманским НАТО», влиятельным военным альянсом суннитских исламских стран во главе с Саудовской Аравией.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил в телевизионном интервью, что первым главнокомандующим Исламским военным альянсом по борьбе с терроризмом (IMAFT) станет генерал Рахил Шариф, сообщает The Guardian.

Всего в альянс войдет 39 стран, а штаб-квартира его будет располагаться в Эр-Рияде.

О создании Исламского военного альянса для противодействия ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) было объявлено в конце 2015 года. Иран сразу выступил против создания такого альянса, возглавляемого Саудовской Аравией.

Исламабад уже давно пытается найти баланс в отношениях с Саудовской Аравией, где работают тысячи пакистанских гастарбайтеров, и соседним Ираном, который надеется поставлять в Пакистан энергоносители. Аналитики считают, что противостояние Саудовской Аравии и Ирана усугубило конфликт между внутриконфессиональными группами в Пакистане.