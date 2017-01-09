Все террористы мусульмане? Свежие примеры обратного

(На фото - распределение терактов по количеству совершивших их групп)

Случаи нападения на мирных людей мусульманами или теми, кто называет себя мусульманами, каждый раз освещаются многими СМИ и комментаторами как подтверждение неразрывной связи Ислама и терроризма. По этому поводу есть даже ироническое выражение: "Не все мусульмане террористы, но все террористы мусульмане".

Не будем сейчас затрагивать тему государственного терроризма мировых держав, который в большинстве случаев и стал причиной зарождения и развития негосударственного терроризма в Исламском мире. Также не будем напоминать о ярких примерах терроризма на не исламской или даже антиисламской идеологической почве, таких как Брейвик.

Но вот что интересно - за последние несколько дней произошли 2 по сути теракта против мирного населения с одинаковым почерком и походими личностями участников.

В воскресенье на юго-востоке Москвы, на улице Васильцовский Стан мужчина устроил стрельбу на детской площадке, затем расстрелял своего соседа, а потом открыл огонь по полицейским.

В пятницув США в аэропорту Форт-Лодердейл мужчина расстрелял и убил 5 человек и еще ранил 8.

Сторонники запрещенных в России ИГИЛ или Аль-Кайды? Одиночные исламские террористы?

Отнюдь, оба - патриоты-ветераны. В первом случае - ветеран боевых действий на Донбасе, на стороне т.н. "ополченцев", во втором - войны в Ираке, на стороне и в составе американской армии.

Какими были бы выводы, если бы на их месте оказались мусульмане? Так почему же тогда никто не говорит, что ветераны-патриоты являются группой, склонной к терроризму?