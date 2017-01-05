Почему турецкие черкесы решили отделиться от российских адыгов?

Конец года для черкесского движения выдался скандальным. Федерация кавказских ассоциаций (КАФФЕД) в Турции приняла решение приостановить свое членство в Международной черкесской ассоциации (МЧА). Об этом было объявлено в конце декабря. Причиной этого решения стало неисполнение руководством МЧА обещаний перед другими структурами и отсутствие у МЧА должной обратной связи с черкесской общественностью. Федерация также анонсировала съезд 22 января 2017 года, на котором она намерена окончательно определиться с тем, оставаться ли членом МЧА.

Пока речь идет только о приостановке членства КАФФЕД в Международной черкесской ассоциации. При этом ряд черкесских активистов возложили на руководство МЧА ответственность за раскол внутри ассоциации. Следует отметить, что КАФФЕД - не первая организация, которая не очень довольна политикой МЧА. Так, в 2015 году ее уже покинули "Адыгэ Хасэ" Карачаево-Черкесии и Адыгеи.

Между тем такая тенденция, видимо, не пугает некоторых черкесских общественников. Так, на своей странице в фейсбуке заместитель председателя "Адыгэ хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт написал: "Ровным счетом мы ничего не теряем от того, что руководство КАФФЕД выходит из МЧА. Предлагаю, когда они передумают, не принимать их назад ни при каких обстоятельствах".

Вместе с тем в черкесском сообществе идет обсуждение возможности учреждения новой организации, которая должна стать альтернативой Международной черкесской ассоциации. Новая структура, скорее всего, будет создана уже в 2017 году на основе уже существующей Конфедерации черкесских организаций (ЧеркесФЕД). Напомним, о реорганизации Конфедерации было объявлено еще во время майского митинга черкесских активистов в Турции.



Один из создателей общественной организации "Черкесская полития" Андзор Кабард рассказал "Кавказ.Реалии" о своем видении того, что происходит.

"Вопрос в том, почему этого не произошло еще несколько лет назад. МЧА окончательно дискредитировала себя не вчера, у этой организации чрезвычайно высокий антирейтинг в черкесском сообществе – как на исторической родине, так и в диаспоре", – заявил он.

Сообщается, что решению КАФФЕД предшествовала депортация ее руководителя из России. Однако Аскер Сохт видит корень проблемы в другом.

"Мотивация, которая звучит из уст руководства КАФФЕД в Турции, свидетельствует о конфликте с президентом этой организации. Я думаю, это - лишь повод. В действительности действия руководства КАФФЕД имеют политическую мотивацию, истинные цели состоят в разрыве связей черкесской диаспоры Турции с черкесами Кавказа", - заявил Аскер Сохт "Кавказ.Реалии".

Общественник отмечает, что КАФФЕД принял решение приостановить свое участие, однако не считает необходимым как-то объяснять это черкесским организациям – членам МЧА.

Исследователь, создатель электронного архива документов времен Кавказской войны и экс-член Правления образовательного фонда им. Имама Шамиля Джем Кумук из Турции, напротив, приветствует приостановку участия КАФФЕД в МЧА. "Очень важное решение, которое должно было быть принято давно", - говорит эксперт.

С самого основания МЧА ее отношение к черкесскому вопросу было довольно пророссийским, отмечает Джем Кумук. С другой стороны, по мнению Кумука, даже сама Москва не воспринимала эту организацию всерьез, она также не пользовалась авторитетом в республиках со значительным черкесским населением и в диаспоре. Поэтому оставаться в МЧА было не очень логичным.

Между тем исследователь считает, что решение данной проблемы лежит не в плоскости отношений черкесов Северного Кавказа и диаспоры, а в самом определении черкесского вопроса как проблемы. По мнению Джема Кумука, с этим есть проблемы, ведь в новых реалиях черкесские организации все еще ставят те задачи, которые были актуальны в начале 1990-х гг.

"В силу того, что я рассматриваю МЧА как не очень "здоровую" организацию, мне представляется, что выход КАФФЕД из этой структуры не повлечет никаких негативных последствий для КАФФЕД", - заявляет Джем Кумук. По словам исследователя, выход позволит кавказской структуре диаспоры пересмотреть многие вопросы.

С этим соглашается и Андзор Кабард. "Официальная миссия МЧА, как она представляется его действующему руководству: "использовать черкесов диаспоры в интересах России". МЧА благословила российские бомбы, падающие на сирийских черкесов. МЧА беззастенчиво подставляла анатолийских черкесов перед турецким правительством в ходе последнего российско-турецкого кризиса. МЧА участвовала во всех российских мероприятиях по нейтрализации черкесских протестов против олимпиады Сочи - 2014. МЧА нагло отрицает проблему репатриации черкесов в историческую Черкессию, не брезгуя прямой ложью. МЧА перманентно и давно шантажирует тех же анатолийских черкесов запретом на посещение исторической Черкессии, разрушением сложившихся с ней деловых, родственных, образовательных и просто человеческих связей", - заявил он "Кавказ.Реалии".

Андзор Кабард считает, что МЧА прямо курируется российскими властями и спецслужбами, ее руководство открыто бравирует этим. "У МЧА крайне высокий антирейтинг, как среди хэкурысов (черкесов, проживающих на исторической родине), так и и среди черкесов диаспоры. Т.е. МЧА - это не "черкесская" организация, а российское агентство по делам черкесов, встроенное в систему мероприятий по нейтрализации черкесского вопроса - российский сторож у лежащего на земле черкесского тела, следящий за тем, чтобы оно не дай Бог не встало на ноги. Все это стало ясно не вчера, на все это прямо и неоднократно указывали руководству КАФФЕД. Но МЧА и КАФФЕД так долго лежали в одной постели, последняя снесла столько оскорблений и подстав от первой и так к этому привыкла, что уже не верилось, что КАФФЕД хоть когда-то продемонстрирует характер и подаст на развод. Происходящее сейчас приятно удивляет", - отмечает общественник.

В этой связи черкесский активист считает, что выход из состава МЧА не является показателем кризиса, а как раз наоборот. "Кризис был четыре года назад, когда сирийский кейс заставил расстаться с иллюзиями, питавшими черкесское движение последнюю четверть века - я говорю о великой надежде достичь с Россией взаимопонимания по репатриации. Жесткая и внятная позиция Москвы поставила на них крест в 2012 году, вместе с тем лишив Россию главного рычага давления на черкесскую диаспору. Судьба МЧА, как одной из деталей этого механизма, уже тогда была предрешена", - резюмирует Адзор Кабард.