Как накажут убийцу палестинца?

Израильский солдат Эльор Азария (на фото - в центре кадра), добивший раненного палестинца во время подавления уличных выступлений в Хевроне, признан виновным в непреднамеренном убийстве. Такое решение принял Военный суд Израиля.

Во время суда было доказано, что, убивая палестинца, каратель выкрикнул: "Террорист заслуживает смерти!" Хотя его защита пыталась представить дело так, что он опасался угрозы со стороны раненного палестинца, лежавшего на земле.

Интрига заключается в том, какое наказание теперь будет присуждено убийце, учитывая то, что максимальный срок за такое преступление составляет 20 лет, а минимального нет вообще.

Получит ли каратель реальное и ощутимое наказание в виде длительного лишения свободы или отделается легким испугом, что в очередной раз подтвердит безнаказанность сионистов по отношению к палестинцам, станет ясно в ближайшие дни.