Французская исламофобка за Крымнаш

(На фото - Марин Ле Пен)

Марин Ле Пен, лидер французских националистов и кандидат в президенты Франции, заявила, что признает Крым неотъемлемой частью России вопреки позиции международного сообщества.

«Я абсолютно не верю в незаконную аннексию: был референдум, жители Крыма хотели присоединиться к России Я не вижу оснований ставить под сомнение этот референдум», — сказала исламофоб номер один Франции.

Напомним, что несколько лет назад возглавляемая Ле Пен партия "Национальный Фронт" получила от одного из российских банков, расположенных в ЕС, кредит на сумму 9 миллионов евро. Кроме того, Ле Пен, которая считается изгоем в приличных кругах Франции, является желанным гостем в Москве, где ее радушно принимали высшие чиновники путинской России (в частности, Нарышкин и Рогозин).

Ле Пен и ее партия вопреки официальной позиции Франции также поддерживают режим Башара Асада и действия России по его спасению от восстания собственного народа.