Израиль: арабского депутата лишили слова на 6 месяцев

(На фото - Басель Гатас в центре кадра)

Арабский депутат израильского парламента (Кнессета) Басель Гатас лишен права выступать на его хаседаниях сроком на 6 месяцев. Также он лишен всех остальных полномочий депутата, включая права подачи депутатских запросов. За опальным депутатом оставили только одно право - голосовать.

Соответствующее решение было принято комитетом Кнессета по этике.

Причиной этого стало то, что воспользовавшись своими депутатскими полномочиями, Гатас пронес и передал мобильные телефоны томящимся в тюрьме героям палестинского сопротивления. Гатасу удалось сделать это в одной из самых охраняемых сионистских тюрем - Кциот, однако, вполедствии этот факт был раскрыт.

Также против Гатаса было возбуждено уголовное дело, однако, депутатский иммунитет пока защищает его от уголовного преследования.

В этой связи надо указать, что помимо постоянных антисионистских и пропалестинских выступлений в израильском парламенте Гатас портит сионистам кровь и своим участием в других резонансных акциях. Так, в свое время он был одним из организаторов Флотилии Свободы с палестинской стороны, которая привела к разрыву израильско-турецких отношений на многие годы.