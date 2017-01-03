Перемирие в Сирии под угрозой срыва

Свыше 10 групп Сирийской Освободительной Армии (ССА) заявили о том, что прекращают подготовку к мирным переговорам по Сирии, запланированным в Астане в конце января, в связи с тем, что асадитский режим не соблюдает заключенное перемирие.

Факты массированного нарушения перемирия режимом зафиксированы, в частности, авторитетной организацией Сирийская сеть по правам человека (SNHR), известной тем, что дает объективную информацию о действиях всех сторон. По ее данным, с момента заключения перемирия режим нарушил его 77 раз, причем, 5 раз ему в этом содействовали ВКС России.

В частности, режим ведет наступление в Вади Баради под Дамаском, и даже не отрицает этого, но заявляет, что туда оно не распространяется, так как там присутствует Джабхат ан-Нусра (ДФШ)*. Меж тем, позиции в данном регионе держит ССА, являющаяся участником перемирия.

Премьер-министр Франции Бернар Казнёв в этой связи возложил особую ответственность за судьбу заключенного перемирия на Россию, громогласно заявившую о нем как о своем успехе и позиционирующую себя как его гаранта. По словам французского премьера, Москве нужно воздержаться от любых шагов, способствующих продолжению многолетнего кровавого противостояния в Сирии и уважать "хрупкое перемирие".

В стане формальных участников перемирия налицо конфликт интересов, который мы изначально прогнозировали. Если политическое руководство России, увязающее в собственном экономическом кризисе, заинтересовано в замораживании активных боевых действий и разделе Сирии на зоны интересов, то режим Асада, а также военных в Иране и самой России этот сценарий совершенно не устраивает. Асад фанатично хочет восстановить контроль над всей Сирией, шиитский интернационал нуждается в войне для закрепления своего присутствия в ней, ибо иначе его могут попросить на выход, а для российских генералов и ЧВК продолжение войны это новые распилы и откаты, на которых можно озолотить не только себя, но и не одно поколение своих потомков.

С другой стороны, нельзя не отметить и продолжающегося политического хаоса в рядах повстанцев. Так, Ахрар аш-Шам, озвученный как участник перемирия, практически сразу официально это опроверг, хотя на деле в целом и придерживался его. О непризнании ими режима перемирия также заявили группы Сувар аш-Шам и Джейш аль Муджахидин, которые были заявлены как его участники. Кроме того, за прошедшее с момента объявления перемирия время бойцы Ахрар аш-Шам и Нуруддин Зинки умудрились вступить друг с другом в вооруженный конфликт в Идлибе, и это в то время, как от повстанцев, напротив, ожидают решительного военно-политического объединения.

* - запрещена в России