Татарстан потребует у России договора

Татарстан - последний субъект Российской Федерации, чьи правовые отношения с федеральным центром продолжают строиться на договорной основе. Срок договора республики с федерацией истекает в июле 2017 года, но власти Татарстана заявили о том, что будут настаивать на продлении договора, несмотря на то, что все остальные субъекты федерации давно от этого отказались.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, считает, что договор «ничего плохого никому не принесет, только хорошую динамику развития», а «дальнейшие договоры не ухудшают, а повышают ответственность той или иной территории перед федеральным центром».

Глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил: «Мы поставим вопрос о продлении. Договор неплохой. Там есть нормы, по которым межправительственные соглашения позволяют решать все практически возникающие вопросы».

При этом, отвечая на вопрос журналистов о том, ведутся ли на сей счет переговоры с Москвой, он сказал, что пока об этом говорить рано. Из такой уклончивости можно сделать вывод, что не все в Кремле согласны с мнением Казани. А еще больше это следует из того, что все остальные субъекты федерации не мытьем, так катанием уже заставили отказаться от договоров и встроиться в безусловную, де-факто унитарную вертикаль.

На этом фоне Татарстан в РФ по сути остается единственным островком и последним бастионом федерализма. Кстати, напомним, что помимо договора с центром он единственный сохранил должность президента, в то время, как все остальные руководители субъектов федерации послушно переименовались в "глав".

Так что, можно предположить, что за такое упорство в Кремле попытаются возглавить (или обезглавить) и Татарстан.