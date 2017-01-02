Бойню в Стамбуле взяло на себя ИГИЛ

Агентство Amaq, являющееся официальным информационным источником ИГИЛ*, распространило заявление о том, что бойня в стамбульском ресторане Reina, в ходе которой погибло как минимум 39 человек (несколько раненных в тяжелом состоянии находятся в больнице), была устроена этой организацией.

По всей видимости, одним из исполнителей теракта был среднеазиатский участник ИГИЛ, фото которого турецкие спецслужбы распространили ранее.

Отметим в этой связи, что официальное взятие на себя ответственности за бойню в Турции со стороны ИГИЛ никакой сенсацией не является. В своем последнем обращении к сторонникам группировки ее главарь Абу Бакр аль-Багдади призывал их именно к этому, особо выделив среди целей террористических атак Турцию.

Идеологи хариджитов еще несколько лет назад обозначили свое отношение к Турции не как к мусульманской стране, а как к территории войны, чье население в основе не считается мусульманским. На это, в частности, указывали фетвы, запрещающие есть мясо, забитое в Турции.

Сегодня же, когда Турция ведет операцию "Щит Евфрата", в ходе которой от ИГИЛ освобождаются и передаются Сирийской Освободительной Армии территории на севере Сирии, она превратилась во врага хариджитов номер один, что и было озвучено их главарем.

Что касается злорадства некоторых мусульман тем, что были убиты грешники, собравшиеся на новый год в ресторане, напомним, что в Исламе для каждого преступления существует соразмерное наказание, и наказанием за посещение ночного клуба и даже распитие опьяняющих напидков не является смертная казнь. Уже не говоря о том, что такие наказания может выносить только судья, исследовавший дело в отношении каждого подсудимого.

В отношении же расстрела людей только за то, что они оказались в месте, где совершаются греховные действия, нет сомнения, что это деяния из деяний крайних хариджитов.

* - запрещена в РФ