"Санта-Клаусы" расстреляли посетителей элитного клуба в Стамбуле

Как минимум 39 человек погибли и 69 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Несколько раненых находятся в критическом состоянии.

Люди, одетые Санта-Клаусами, ворвались в клуб и открыли стрельбу из автоматов Калашникова. По другим данным, атаку совершил террорист-одиночка; так считает губернатор Стамбула Васип Шахин.

По словам министра, среди погибших - 16 иностранцев. В настоящий момент полиция ведет поиски нападавшего.

Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится в районе Бешикташ. Сообщается, что в момент нападения там находились несколько сотен человек. Как передает корреспондент "Би-би-си", клуб был популярен не только среди местных жителей, но и среди иностранцев.