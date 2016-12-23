Мордовские маски-шоу продолжаются

Сегодня, 23 декабря 2016 года, как раз в то время, когда в Москве шла пресс-конференция Путина, где он говорил: "Я бы предпочитал, чтобы действительно всуе не употребляли ислам рядом с террором", в столице Мордовии Саранске к Соборной мечети снова подъехали автобусы с вооруженными людьми – из Центра противодействию экстремизму (ЦПЭ), из Мордовского УФСБ, а также полицейские - с автоматами и снайперскими винтовками.

Оцепили мечеть, выпускали мусульман только через один выход и по одному - проверяя паспорта и фотографируя их. Не сделали исключение даже для ветеранов Великой отечественной войны.

Мусульмане, как их уже неоднократно инструктировали имамы, подчинились требованиям полиции, хотя для них было очевидно, что действия полиции и УФСБ были незаконными.

Пока непонятно, для чего мордовские "правоохранители" занимаются такими облавами в местных мечетях? Сами они заявляют, что все это якобы в рамках борьбы с терроризмом.

Но с таким же успехом, а может, и с большим, они могли бы оцеплять какие-нибудь торговые центры или кинотеатры, выпускать людей по одному, проверять документы, а тех, у кого нет при себе паспорта, увозить в полицию.

Ведь в Соборной мечети Саранска такая облава проходит в этом году уже в третий раз. Главным "достижением" облавщиков стало выдворение из РФ иностранного студента, просрочившего свою студенческую визу. И все.

Полицейские фотографировали паспорта всех выходивших мусульман - обычно на джума-намаз собираются 500-600 человек, из них около 50 - иностранные студенты-мусульмане из Африки, Индии, Пакистана и других стран. Среди иностранцев обычно на джума-намаз приходят и несколько студенток-мусульманок.

Если российских граждан, в основном это после фотографирования паспортов отпускали, то иностранцев сразу заводили в полицейский автобус, также фотографировали паспорта, и кроме того, снимали отпечатки пальцев. Также снимали отпечатки у тех, у кого с собой не было паспорта.

В Лямбире 9 декабря после джума-намаза задержали всех мусульман, кроме стариков, сняли отпечатки пальцев, сфотографировали. 17 декабря подобная облава была в селе Алтары Ромодановского района.

Для чего мордовские власти так старательно возбуждают у местных мусульман ненависть к государственной системе? Это что, начало распространения практики северокавказского профучета? Не дают покоя "лавры" республик Северного Кавказа?

Мордовских правоохранителей еще понять можно - их уже натренировали годами командировок на Северный Кавказ, они уже смотрят на своих, местных мусульман, через прицелы пристрелянного оружия. Но ведь команду "фас" им отдают чиновники, которые лично не проходили ни две чеченские войны, и не участвовали в продолжающемся уничтожении северокавказских мусульман. Неужто у них так руки чешутся?