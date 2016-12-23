"Путинские евреи" хапнули "русский лес"

"Община путинских евреев паразитирует на разложении госаппарата", - твит с таким названием выпустила вчера не какая-то там антисемитская партия, а подмосковное отделение партии "Яблоко", характеризующейся обилием лиц еврейского происхождения в ее собственных рядах.

Что же могло произойти такого, чтобы даже интеллигентные российские евреи стали использовать лозунги, могущие быть принятыми за антисемитские?

Как выяснилось, "путинские евреи" в лице Федерации Еврейских Общин России (ФЕОР, в руководстве Роман Абрамович, Иосиф Кобзон и т.п.) с помощью подмосковного губернатора Андрея Воробьева хапнули под своей центр "русского леса", и не какого-нибудь, а реликтового.

Воробьев включил свыше десятка гектаров леса в черту города Жуковка, что позволило впоследствии передать его под строительство "религиозно-культурного центра" ФЕОР.

За это Воробьев получил от ФЕОР награду "Скрипач на крыше". Скорее всего, конечно, не только ее, но об этом уже не сообщается и мы вряд ли узнаем.

Что интересно, в оппозиционных либеральных СМИ, отличающихся высокой концентрацией лиц определенной национальности, эта новость не вызвала никаких гневных протестов. А теперь представим себе, что бы было, если бы "русский лес" подобным образом был передан под строительство исламского культурного центра...

К слову сказать, столь щедрый к иудеям, тот же Воробьев делает все возможное, чтобы препятствовать строительству в подмосковных городах мечетей и исламских центров.