На Кавказе будут строить церкви и укреплять русских

(На фото - открытие православной часовни на территории правительства Дагестана)

Махачкалинский и Грозненский еписком РПЦ Варлаам (Пономарев) огласил планы дальнейшего строительства православных церквей на территории исторически мусульманского Северного Кавказа. Это было сделано на ежегодном епархиальном собрании, прошедшем в Махачкале, почти одновременно с открытием православной часовни на территории правительства Республики Дагестан.

В частности, в Махачкале должен быть построен православный кафедральный собор в честь "небесного покровителя города - святого благоверного князя Александра Невского". Какое отношение имеет новгородский князь к Дагестану остается тайной, но у РПЦ, видимо, есть своя логика в этих вопросах, недоступная для понимания остальным.

Открытие новых церквей также планируется в селах Новый Бирюзяк и Крайновка Кизлярского района Дагестана и в райцентре Шелковская Чечни.

Обращает на себя внимание тот факт, что церкви, по словам Варлаама, строятся за счет местных властей. Возникает вопрос - а в каких немусульманских регионах РФ власти строят за свой счет мечети? И есть ли вообще такие регионы? Насколько нам известно, строить мечети в немусульманских регионах РФ мусульманам в лучшем позволяют за свой счет, а в худшем всячески этому препятствуют, о чем мы регулярно пишем на "Голосе Ислама".

Также в глаза бросается явный политический подтекст, который вкладывается в строительство новых церквей на Кавказе. Так, по мнению "кавказоведа" Эдуарда Попова, строительство церквей на Кавказе необходимо для того, чтобы закрепить там существующее русское население. "Но одним строительством храмов проблему закрепления русского населения на Кавказе не решить. В экономическом плане проблему решила бы реиндустриализация региона. В политическом плане – закрепление прав русского населения на равноправное политическое представительство", - сказал Попов, приведя в качестве примера такого решения институт вторых секретарей компартий в советские времена, которыми в национальных республиках назначались русские.

И опять же, возникают закономерные вопросы. Должно ли такое специальное представительство во власти по национально-религиозному признаку вводиться только в отношении русских в нацреспубликах? И почему в таком случае не ввести его по отношению к мусульманам в "русских регионах"? Например, в ряде областей и республик Поволжья, Урала и Сибири существуют коренные общины татар и башкир, в Ставропольском крае исконно живут ногайцы и кумыки, в Краснодарском крае черкесы, в Астраханской области - татары, ногайцы и казахи и т.д. Почему бы не ввести такое представительство во власти для них?

Да и вообще, почему бы не закрепить политическое представительство для мусульманской уммы на общероссийском уровне? Среди министров правительства России - страны в которой живут миллионы мусульман - сегодня нет ни одного практикующего мусульманина или, тем более мусульманки, так почему не ввести такое представительство во власти для них?

Впрочем, кажется, что все это риторические вопросы. И мусульманам в этой стране и дальше придется строить мечети за свой счет или и вовсе не иметь такой возможности, и не мечтать ни о каком представительстве, в то время как православные церкви будут строиться за госчет, а в мусульманских республиках снова появятся имперские наместники (или "вторые секретари").