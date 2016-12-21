Халяль в сфере питания, IT и недвижимости

В фокусе программы “Иктисад” – индустрия халяль, важнейшая часть исламской экономики. В данном выпуске – рассказ о российском сегменте мировой индустрии халяль, об опыте работы первого в России супермаркета “Халяль” торговой сети “Бахетле” из Татарстана. Выпуск познакомит зрителя и с инновациями в сфере халяль - мобильным приложением “Халяль-гайд”, а также тонкостями подбора и покупки недвижимости в Турции.