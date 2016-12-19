Асад как шиитская марионетка, хомейнизм как сионизм

Война в Сирии обнажила многие лица.

Она обнажила лицо современного хомейнизма, который на словах предлагал суннитам Ближнего Востока "экспорт Исламской революции" и "братство поверх мазхабов в сопротивлении угнетателям", а на деле спасает режим кровавого тирана Асада и осуществляет этнические чистки суннитов.

Но также она обнажила ложь баасистского асадитского режима, который провозглашал себя светским и националистическим, а на деле превратился в заложника шиитского интернационала и иностранных держав.

Так, режим приостановил эвакуацию 1200 повстанцев из заблокированных кварталов восточного Алеппо, которая была согласована между Турцией и Россией, выдвинув условием их освобождения аналогичную эвакуацию шиитов из осажденных повстанцами населенных пунктов Кафрая и Фуа.

Объективно такой размен населением в том положении, в котором сейчас оказалась бывшая Сирия (искусственное государство, созданное на одном из осколков Османского халифата при активном участии Франции) выглядит оправданно, и исторически практиковался при размежевании разных частей в прошлом одной страны. Известный пример такого рода - это обмен турецким и греческим населением в 20-е годы прошлого века при распаде Османского государства.

Однако в таком случае и вещи надо называть своими именами. Как охарактеризовать режим, который, с одной стороны, выдавливает с завоеванных им территорий суннитское население, а с другой, ставит условием этого эвакуацию шиитского? Ведь ясно, что шииты из Кафрая и Фуа не отправятся в Иран - скорее всего они будут размещены на "освобождаемых" от суннитов территориях. Значит, такой режим является не светским и общенациональным, а сектантским по своей сути - алавитско-шиитским.

Собственно, всем разумным мусульманам это было понятно уже с началом войны в Сирии, которую спровоцировало засилье алавитских кланов, непримиримо настроенных к суннитам, в политическом руководстве и спецслужбах. Причем, шиитский Иран пришел на помощь этому режиму, несмотря на то, что формально по его же религиозной доктрине алавиты не являются мусульманами, а сунниты, против которых он их поддержал, являются. Тем не менее, и сейчас остаются дремуче-невежественные мусульмане, которые считают, что Асад защищает интересы как алавитов и шиитов, так и суннитов. Вот до них и надо доносить на таких примерах, как он их "защищает".

Кстати, автобусы, подготовленные для эвакуации шиитов из Фуа и Кафрая были вчера сожжены. Это плохо, потому что договоры должны соблюдаться. Спецслужбы повстанцев уже установили личности двух местных жителей, которые принимали участие в этих поджогах, и объявили их в розыск.

Размен населением, очевидно, будет продолжен. Сунниты покидают районы, контролируемые Асадом, а шииты эвакуируются из районов, осажденных повстанцами. Тем не менее, в силу значительного численного преобладания суннитов на большей части территории Сирии режиму будет сложно создать на подконтрольных ему территориях шиитское большинство - банально, в Сирии нет столько шиитов. И даже размещение на оккупированных землях шиитских поселенцев-колонистов из числа банд Хизбулят и Фатиммийюн принципиально расклад не изменит, а лишь превратит их в аналог еврейских поселенцев среди палестинцев. Поэтому либо режиму и его иранским покровителям придется осуществлять масштабное переселение на эти территории шиитов со всего мира, либо эти колонисты будут ощущать себя в вечно осадном положении.

В таком случае суннитский сирийский вопрос превратится в аналог палестинского, а хомейнизм - в аналог сионизма.