Месть за Алеппо: ХАМАС зачистил сторонников Асада

(На фото - бойцы ХАМАС с плакатом в поддержку Алеппо)

Палестинское Движение мусульманского сопротивления ХАМАС провело в Секторе Газа акции солидарности с жертвами резни в Алеппо и одновременно с этим обрушило репрессии на местных пособников устроенного шиитским интернационалом геноцида.

Были арестованы десятки членов проиранских организаций, поддерживающих войну шиитского интернационала против суннитов Шама. В частности, были разоружены и арестованы боевики организации ''Сабирин'' и заключен под стражу ее лидер Хишам Салим.

Сами хамасовцы вышли на улицы с лозунгами "Смерть тирану Шама Башару Асаду", "Алеппо, мы с тобой" и аналогичными.

Напомним, что именно из-за отказа поддержать убийц суннитов в Сирии движение ХАМАС лишилось политической и финансовой поддержки Ирана, который десятилетиями спекулировал на теме освобождения Палестины и сопротивления сионизму, фактически продвигая в регионе свои чисто шиитские интересы. Однако ХАМАС не остался без поддержки суннитского мира, и активное финансовое и политическое содействие ему стали оказывать Турция и Катар.

В то же время иранская агентура в Секторе Газа, пустившая корни в различных группировках и ряде силовых структур, не оставляет надежд свергнуть нынешнее руководство ХАМАС, взявшее курс на суннитский мир, и превратить эту часть Палестины в филиал ливанского Хизбулата. Реакция на события в Алеппо стала хорошей возможностью выявить и нейтрализовать эту пятую колонну иранского империализма.