Не пора ли Турции признать своими исламские символы?

Культурные войны последнего времени в Турции продемонстрировали, что почти за двадцать пять лет своего правления Партии Справедливости и Развития (AKP), имеющей репутацию происламской, так и не удалось исламизировать турецкий национальный консенсус в его символической составляющей. И продемонстрировали это две истории.

С одной стороны, конечно, это скандал, поднятый из-за запрета саудовскими органами турецким командам "Галатасарай" и "Фенербахче" выйти на матч, который должен был состояться между ним в Эр-Рияде, в футболках не только с фразой Мустафы Кемаля «Мир дома, мир во всем мире», но и с его изображением. Саудовские органы заявили, что в их стране в публичных местах не место портретам и картинам, а что касается вышеуказанной фразы, то они не хотят "создавать впечатление, что занимают чью-либо сторону в палестинском вопросе".

Что тут сказать? Применительно к запрету изображений, такую позицию можно было бы считать исламски обоснованной, если бы при этом в самой Саудии давно ни вывешивали портреты ее королей, принцев и т.д. Конечно, тут можно было бы возразить, что все-таки это не Мустафа Кемаль, который боролся с проявлениями Исламской религии. Однако версия о том, что саудовские органы в данном вопросе заняли бескомпромисно исламскую позицию не выдерживает критики, учитывая их позицию по поводу того, что они не занимают "чью-либо сторону в палестинском вопросе". Возможно ли себе представить исламскую принципиальность в вопросе изображений с отстранением от нее в вопросе поддержки мусульман в конфликте с их врагами хотя бы на самом базовом уровне?

Подобная "принципиальность" выглядит очень странной, поэтому неудивительно, что она спровоцировала бурю возмущения в Турции не только у фанатов культа Мустафы Кемаля, но и у части исламски настроенных турок. Это как раз понятно, но непонятно и неприемлемо то, что оскорбленные фанаты Мустафы Кемаля решили выплеснуть свою ненависть на такие "саудовские" символы как образ Каабы или флаг с шахадой, которые как известно являются общеисламскими.

Вторая история подобного рода - это физическое нападение на человека, который на состоявшейся недавно демонстрации солидарности с Палестиной стоял с флагом с шахадой, с последующими заявлениями воинствующих турецких кемалистов о том, что де таким "флагам Халифата" не место в светской Турецкой Республики.

И это высветило не только проблему того, что в турецком обществе остается немалая антирелигиозная часть, но и то, что исламские символы, которые исторически являются культурными и национальными символами турок, курдов и других мусульманских народов, живущих в стране (черкесов, кырымлы, татар, чеченцев и т.д.) до сих пор могут подвергаться атакам как иностранные - саудовские или арабские, в ответ на реальное или мнимое неуважение к Мустафе Кемалю.

Наше отношение к российскому режиму известно, но это тот случай, когда можно поучиться у врагов. Так, в прошлом году они подняли на огромных флагштоках в Петербурге три флага, висящих по соседству: официальный российский, флаг СССР и флаг Российской империи в конце XIX века (т.н. имперка). Все эти флаги нам, мусульманам, чужды и враждебны, однако, это пример того, как наряду с официальным флагом страны можно поднимать флаги, имеющие для нее историческое значение.

Так почему же и в Турции не поднять вопрос о том, что для турецкого мусульманского народа национальными и историческими символами, на которые нельзя посягать никому в стране, являются и флаг Османского халифата, и разные версии флагов с шахадой, которыми кстати во время похорон накрывают тела не только соблюдающих мусульман, но и зачастую таких "этнических", которые атакуют эти символы?