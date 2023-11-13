Фейспалм "мусульманского мира" и обреченность сионистов

Фейспалм (по-русски "рука-лицо") - таким современным выражением можно охарактеризовать итоги прошедшего в конце прошлой недели совместного саммита Организации Исламского Сотрудничества и Лиги Арабских Государств в связи с бойней в Газе, ограничившегося очередной пустой болтовней. И недаром главными реакциями-эмодзи в соцсетях на самые пафосные заявления в поддержку Палестины и в осуждение преступлений сионистов были "клоуны", а на те сообщения с саммита, в которых говорилось об отказе некоторых участников от введения хотя бы санкций против Израиля - разъяренные эмодзи.

Так, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Марокко отвергли предложенный проект о запрете экспорта нефти в Израиль и закрытии неба для бортов, транспортирующих в Израиль оружие и технику. При этом надо отметить, что никто не мешал и не мешает до сих пор хотя бы на время войны приостановить экспорт нефти в Израиль и тем мусульманским странам, лидеры которых чуть ли ни громче всех сотрясают воздух в защиту Палестины и даже ХАМАС, при этом не желая не то, что принять военные меры в их защиту, но и хотя бы разорвать экономические связи с сионистами.

Ничего кроме сарказма в такой ситуации не вызывают призывы некоторых деятелей, известных поддержкой этих властей, индивидуально бойкотировать продукцию компаний, выразивших поддержку Израилю. Спору нет, мусульмане могут отказаться от продукции Старбакса или МакДональдса, которым легко можно найти замену, чего увы не скажешь о продукции таких компаний как Adobe, Google, Apple, Microsoft и многих-многих других. Но будем откровенными - во-первых, это может иметь хоть какой-то эффект только в странах или регионах с крупными мусульманскими популяциями, где последствия этих бойкотов могут быть для данных компаний чувствительными. Во-вторых, даже в этом случае, увы, на происходящее в Газе это не повлияет почти никак, так как эти компании не поставляют Израилю оружие или кровь для войны в виде нефти, то есть, то, эмбарго на что (в том числе на транзит через их территорию) могут ввести только страны, в данном случае мусульманские.

Поэтому в сухом остатке в этой ситуации приходится констатировать абсолютную недееспособность Исламского мира как геополитического субъекта, а точнее фактическое отсутствие такового на данный момент.

Тем не менее, это не повод опускать руки, потому что анализ реакций сионистов и их сторонников показывает то, о чем мы уже писали ранее - они сегодня крайне далеки от оптимизма. Но как ни парадоксально, причиной их обеспокоенности является не реакция мусульманских стран, как можно было бы ожидать и как нам этого хотелось бы, а смена общественного мнения, которая происходит на Западе, несмотря на поддержку его властями сионистов.

А Запад, по крайней мере его ведущие страны, бурлит, и 300-тысячная демонстрация в Лондоне в поддержку Палестины, шокировавшая сионистов во всем мире, тому ярчайший, но не единственный пример. Массовые акции протеста проходят и в Германии, Франции, США, заставляя руководство западных стран менять свою риторику - от безусловной поддержке Израиля к критике его действий. Так, президент Франции Эммануель Макрон призвал Израиль «прекратить убивать малышей, женщин и стариков» в Газе, заявив, что такие удары не являются легитимными. С призывом к Израилю «минимизировать вред для палестинского гражданского населения» выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу. «Слишком много палестинцев было убито. Слишком многие пострадали за последние недели», – заявил он, сказав, что «Чтобы это прекратить», США предпринимают усилия, чтобы «сделать все возможное для предотвращения вреда и максимизации доставляемой им [палестинцам] помощи».

Наконец, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой подавляющее большинство членов международного сообщество признали незаконными оккупацию Израилем территории, на которой должно быть создано Палестинское государство, включая не только создание т.н. еврейских поселений, но и оккупацию Восточного Иерусалима, который должен стать его столицей. Против этой резолюции проголосовали лишь сам Израиль, США, Канада, Микронезия, Маршалловы острова, Науру и опять Венгрия, присоединившаяся к клубу самых одиозных адвокатов сионизма. Кстати, как Реджепу Тайипу Эрдогану, так и другим участникам Организации Тюркских Государств, с которыми в последнее время активно пытается сближаться Венгрия, не мешало бы дать понять ее властям, что это должно обязывать ее как минимум к не столь одиозной просионистской политике. Потому что, в противном случае венграм стоит искать у себя не тюркские корни, как они это делают сейчас, а ашкеназские. Но пока Реджеп Тайип и другие тюркские лидеры то ли стесняются донести эти мысли до Виктора Орбана (кстати, главного друга Кремля в Европе), то ли считают эту тему не заслуживающей такого внимания, чтобы омрачать ей сотрудничество с новоявленными тюрками.

Радует и то, что сионистскую оккупацию хотя бы на словах осудили не только все мусульманские страны, но и почти все европейские, включая как Великобританию, Францию и Германию, так и Украину с Польшей и странами Балтии. А это говорит о том, что бОльшая часть Запада хоть и выступила в этот раз в защиту Израиля, которому ХАМАС своей атакой создал выгодный образ жертвы, но все таки дают понять, что эта поддержка имеет свои пределы и не будет распространяться на расширение оккупации, к которому стремятся израильские власти.

Таким образом, при всей бесхребетности на данный момент мусульманского мира, стратегически положение Израиля не назовешь завидным. Молодые поколения избирателей и политиков Запада (та же Гретта Тумберг) уже явно избавляются от поклонения "священным коровам" сионизма, в том числе под впечатлением нынешних событий. США - не факт, что у них вечно будет желание, да и возможность прикрывать Израиль. А мусульманский мир рано или поздно преодолеет свое нынешнее позорное состояние, и тогда его правители будут принимать уже совсем другие решения.