О миротворчестве и трезвой самооценке

Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп объявил сегодня о выдвижении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на нобелевскую премию мира за его усилия по урегулированию "кризиса на Украине".

Новость сегодня активно обсуждается, и есть о чем сказать в этой связи и нам.

У Эрдогана действительно есть заслуги, которые с оговоркой могут быть признаны миротворческими. Замораживания интенсивных военных конфликтов в Сирии, Ливии и Карабахе, на наш взгляд, могут быть признаны таковыми. Правда, констатируя это, мы понимаем, что найдется немало возмущенных таким взглядом, учитывая то, что во всех этих случаях Турцию или ее союзников могут обвинить в том, что замораживала она войны, начатые ими же самими. Мы на это ответим, что таковая природа реальной мировой политики, в которой мир зачастую заключается с позиций силы. Но также понимаем, что Нобелевская премия не столько про реальную, сколько про этическую политику, так что, даже эти три случая по ее меркам вряд ли тянут на миротворчество.

Также надо отметить, что для нас неоспоримы многие достижения правления Реджепа Тайипа Эрдогана, и напомнить в этой связи, что до того, как мы начали критиковать его курс в 2016 году, некоторые недоброжелатели вообще называли наш ресурс "Голосом Эрдогана". Однако и после этого у Эрдогана были явные геополитические успехи, которые мы высоко оценивали.

Например, срыв турецкими беспилотниками российско-асадитской "СВО" в Идлибе. Или разгром наступления Хафтара в Ливии, вынудивший того отказаться от намерений установить контроль над всей страной. Или поддержка Азербайджана в успешной 44-дневной войне, завершенной эффектным мирным соглашением и достижением многих целей после этого политическим путем.

Что, однако, важно понимать в контексте обсуждаемой темы, это то, что в оценке тех или иных действий политика сегодня есть условно два подхода - западный и восточный. Условно, потому что, западный подход уже давно активно востребован во многих восточных странах вроде Южной Кореи, Сингапура, Малайзии, Японии, Монголии, а условно восточный порой может проявлять себя и в западных странах. Турцию многие по определению рассматривают как страну, в которой сочетаются как западные, так и восточные черты, поэтому интересно задуматься о том, как это проявляется в ней.

Так вот, западный подход означает то, что тот или иной правитель оценивается по его пользе для проекта. Условной восточный - то, что правитель, порой благодаря каким-то достигнутым им успехам, сам превращается в критерий для оценки успеха, а лояльность ему - в проект.

К сожалению, есть угроза того, что именно такой подход все чаще дает о себе знать в Турции, так как иначе упомянутую инициативу Шентопа оценить сложно...

Ведь он бы мог сказать, что выдвигает Эрдогана на Нобелевскую премию мира за то, что при его посредничестве была заключена зерновая сделка, которая спасла от голода многие страны. Или за вызволение из плена азовцев, которое высоко оценили и мы. Но за "усилия по урегулированию кризиса на Украине"?

Извините, но "кризис на Украине" в самом разгаре, а это значит, что те усилия Эрдогана, за которые Шентоп выдвинул его на Нобелевскую премию, к успеху не привели. Да, можно возразить, что не по его вине, и что он пытался. Возможно, но за безуспешные попытки такие премии не дают - только за достигнутый результат.

В целом же, заметка эта не столько про Нобелевскую премию, так как без нее Реджеп Тайип Эрдоган как-нибудь проживет и даже может остаться в истории Турции как выдающийся государственный деятель и создатель второй, посткемалистской республики, оставленной им в наследие преемникам. Но, увы, этого не сможет быть, если в его окружении и среди его сторонников возобладает в худшем смысле этого слова восточный тип политического мышления, который в данном случае демонстрирует Шентоп и нередко демонстрируют другие АКПшники.

Иначе говоря, и на свои успехи, и на свои неуспехи надо уметь взглянуть трезво, признавая как одно, так и другое. В противном случае первые могут превратиться во вторые, и тогда политика уже не спасут никакие премии.