Россия нарушает дух Монтрё, используя для войны гражданские корабли

В конце февраля власти Турции ввели в действия конвенцию Монтрё и закрыли проход для военных кораблей как России так и Украины. Хотя это было своего рода уступка НАТО, некоторые наблюдатели отмечают, что на военные операции России в Украине и Сирии это закрытие почти никак не повлияло. А такие эксперты как Йорюк Ышик считают, что Россия нарушает сам дух конвенции Монтрё, в связи с чем к ее "гражданским" судам должно быть такое же отношение как к военным. Мы публикуем пересказ недавней статьи Йорюка Ышика как пример здравого понимания турецким экспертом ситуации в регионе и настоящих интересов Турции.

28 февраля Турция ввела в действие Конвенцию Монтре, не использовавшуюся со времен Второй мировой войны, и закрыла Турецкие проливы для военных кораблей. Этот единственный шаг прервал российскую морскую логистическую линию в Сирию, помешал ее способности перемещать военно-морские силы в Средиземном море и ввести дополнительные военные корабли в Черное море. Россия больше не может снабжать свою операцию в Сирии или доставлять товары оборонного назначения своим клиентам с помощью кораблей ВМФ. Однако внимательное наблюдение за движением через Турецкие проливы показывает, что Россия продолжает свои военно-морские операции в Средиземном и Черном морях.

Нынешнее закрытие Турецких проливов касается только военно-морских судов. Свободный транзит через проливы в коммерческих целях продолжается. Россия злоупотребляет этой разницей, используя гражданские торговые суда в качестве вспомогательных военно-морских сил для снабжения своих военных операций в Сирии и Украине. Москва делает это не в первый раз.

В разгар сирийской кампании для военных действий требовалось больше припасов, чем мог нести российский флот или Военно-Морской флот. Россия купила в Турции старые гражданские грузовые суда, сменила на них флаг и начала использовать их в своей войне. Теперь Россия снова использует гражданские корабли для снабжения своих военных кампаний в Сирии и Ливии, а также для выполнения существующих контрактов, таких как строительство атомной электростанции Росатома в Эль-Дабаа (Египет) или экспорт оборонной продукции в Алжир. Россия также разворовывает товары с оккупированных территорий Украины, особенно с зернового терминала "Авлита" в порту Севастополя. Абсурдно, что России позволили милитаризовать коммерческую торговлю, незаконно блокировав Одесский и Черноморский порты , а также получая прибыль от продажи украденного украинского зерна, вывезенного из оккупированного украинского порта.

В настоящее время Россия использует для войны пять типов гражданских торговых судов:

1) Грузовые суда, принадлежащие логистической компании «Оборонлогистика» Минобороны России. Эти якобы гражданские корабли, такие как «Пижма », «Спарта», «Спарта II», «Большая Медведица» (Спарта III) и «Спарта IV», регулярно перевозят военные грузы из Новороссийска в Сирию и из балтийских портов, таких как Усть-Луга и Калининград, в Новороссийск.

2) Грузовые суда, которые перевозят грузы на колесной базе (ролкеры), под российским флагом «частных» российских компаний, таких как московская «М Лизинг», которая принадлежит российскому правительству или работают от его имени, такие как «Адлер», «Ангара», "Леди Мария", перевозят оружие. Например, «Леди Мария» под российским флагом везла оружие из Калининграда в Новороссийск. Тот же корабль совсем недавно доставил оружие из Новороссийска в Мьянму, еще одну зону конфликта.

3) Старые ролкеры не под российским флагом, ранее не встречавшиеся в этом регионе, но вновь введенные в строй и работающие под удобными флагами. Эти суда, такие как Kocatepe (бывший "Варяг"), Barbaros, Hızır и Şampion Trabzonspor , в настоящее время они часто посещают Новороссийскую гавань и, вероятно, работают в качестве подрядчиков для российского правительства. Эти корабли, которые в прошлом перевозили военные грузы, теперь продлевают войну в Украине, принося доход и даже перевозя оружие для нужд России.

4) Танкеры под российским флагом регулярно доставляют авиационное топливо на авиабазу Хмеймим в Сирии. Задокументировано, что несколько небольших танкеров, особенно « Сиг » и «Яз» под российским флагом, в течение многих лет перевозили авиационное топливо в Банияс, Сирия. Они явно не функционируют как гражданские корабли и должны рассматриваться как вспомогательные суда ВМФ России. Предотвращение их прохода через Турецкие проливы означало бы немедленное остановку российских ВВС на сирийском театре военных действий. Поскольку Хмеймим также является остановкой для дозаправки самолетов в рамках российских военных операций в Центральноафриканской Республике, Мали и Венесуэле, остановка этих двух кораблей немедленно нарушила бы российские военные операции по всему миру.

5) Сухогрузы под российским или сирийским флагом, которые перевозят такие товары, как пшеница, ячмень или кукуруза. Это такие судна как «Михаил Ненашев», «Матрос Позынич», «Лаодикия», «Сурия» и «Финикия» .

Россия нашла способ обойти нынешнее закрытие Турецких проливов, обеспечив материально-техническое обеспечение своих военных операций в Сирии или в Украине, с использованием предположительно частных компаний и гражданских судов. Использование гражданских торговых судов для войны нарушает дух механизма Монтрё, который был использован для закрытия Турецких проливов. Даже если это законно, это неприемлемо и не должно быть разрешено.

Когда Украина выиграет войну, баланс сил в Черноморском регионе коренным образом изменится. Обнажив собственные глубокие оперативные проблемы, Россия больше не будет пользоваться ощущением превосходства. Ожидайте больше проблем, особенно со стороны стран Черного моря. Украина выйдет из войны более сильной, с опытной армией и береговой обороной, усиленной новыми западными противокорабельными средствами, что еще больше снизит способность России патрулировать прибрежные воды. И Румыния, и Грузия заинтересованы в расширении присутствия США и НАТО в Черном море.

Изменится и подход Турции к России. Ее военно-морской флот уже является самым сильным в Черном море, оснащен новыми фрегатами, новыми собственными технологиями, и растущим подводным флотом, который уже в три раза превосходит Черноморский флот России. У нее также есть новые газовые месторождения в Черном море, которые нужно защищать. Эти изменения, вероятно, повлияют на реализацию Конвенции Монтрё. Когда писалась конвенция, считалось, что Черное море находится под контролем Советского Союза и Турции, но при этом Советский Союз выше. Теперь все изменилось. Украина, Румыния и Грузия захотят пересмотреть ограничения, которые Конвенция Монтрё в настоящее время налагает на суда из нечерноморских стран в своих водах.

На данный момент Турция должна использовать все свои средства для скорейшего окончания войны, перекрывая незаконную деятельность и доходы России. Требуется более тщательная проверка судов, следующих транзитом через Турецкие проливы. НАТО следует проявлять большую бдительность в отношении досмотра кораблей, на которых может находиться оружие. Ролкеры, направляющиеся в Черное море, которые, вероятно, перевозят подозрительный груз, должны быть досмотрены в международных водах Средиземного моря. Следует рассмотреть вопрос о закрытии Турецких проливов для торговых судов, работающих на российские военные нужды. Турции следует запретить гражданским торговым судам снабжать российские войны военными грузами.

Необходимо также принять меры для восстановления глобальной продовольственной безопасности. Россия ворует украинские товары в промышленных масштабах и продает их; прибыль от этих незаконных продаж продлевает войну. Большое количество украденных товаров попадает в Турцию, некоторые из них даже по необъяснимым причинам перевозятся сирийской государственной судоходной компанией SYRIAMAR. Покупатели, в том числе компании в Турции, неправы, ввязываясь в эту незаконную торговлю. Вместо этого Турция должна сосредоточиться на восстановлении Украины. В то время как Россия продолжает блокировать наиболее важные порты Украины в Одессе и Черноморске, ее судам следует запретить коммерческий доступ к Турецким проливам.

Йорюк Ышик — геополитический аналитик из Стамбула, где он руководит консалтинговой компанией Bosphorus Observer, анализирующей морскую деятельность в Турецких проливах.