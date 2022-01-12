Новый мученик турецкого секуляризма: что здесь не так?

Трагическая смерть студента в Турции в очередной раз показала, как людям, которые сражаются с религией, нужны свои мученики («секулярные шахиды»). Уж точно не меньше чем мусульманам, ведь любая такая смерть это еще один повод пнуть верующих, «мракобесов» и «реакционеров».

Турецкий студент-медик покончил с жизнью после того, как опубликовал видео, в котором подробно описал «угнетающую обстановку» в студенческом общежитии, которым руководит религиозное сообщество (джамаат).

На видео Энес Кара (20 лет), учащийся на втором курсе медицинского факультета университета Фырат в восточной провинции Элазиг, рассказывает, что его заставляют молиться и читать религиозные книги.

Он говорит, что "очень устал психологически" и не может выдержать такую обстановку. Он также говорит, что "потерял энтузиазм к жизни" и боится рассказать об этом своей семье.

Кара оставил предсмертную записку, в которой сказал, что джамаат заставляет его молиться и посещать религиозные занятия, хотя он не мусульманин.

"В общежитии джамаата, в котором я живу, обязательно молиться, посещать занятия и читать книги, которые они дают. Я не мусульманин, моя семья не знает об этом, когда я сказал, что хочу покинуть это место, я получил ответ "нет"", - написал он в предсмертной записке.

Другие жители квартиры, а также студенты заявили, что общежитие принадлежало ассоциации "Нур".

Тем временем друзья Кара собрались в здании университета Фират, соблюдая минуту молчания. "Сколько еще жизней мы должны потерять, чтобы принять меры? Мы требуем, чтобы эта ситуация была решена, чтобы семьи, учителя, руководство что-то предприняли", - говорится в их заявлении, зачитанном одним из студентов.

Они также заявили, что дом, в котором жил Кара, принадлежит джамаату "Нур", и потребовали, чтобы государство предоставило достаточное количество жилья для студентов. По их словам из-за отсутствия достаточного количества государственных общежитий некоторые студенты вынуждены жить в общежитиях, принадлежащих джамаатам и тарикатам.

Самоубийство Кара вызвало целый шквал комментариев со стороны кемалистов и прочих секуляристов, которые вышли в топы социальных сетей с требованием закрыть общежития джамаатов, да и вообще тарикаты и джамааты. Более того, они открыто призывают государство экспроприировать эти общежития, хотя по сути это часто просто чьи-то личные квартиры, которые используются членами сообществ как общежития.

Официальный представитель Союза работников образования и науки (Eğitim-Sen) заявил следующее:

«Власть не только закрывает глаза на эту ситуацию, но и поощряет ее правовыми нормами, которые она постоянно предпринимает. Из-за их связей внутри государства, а также созданной ими атмосферы страха, эти общежития не могут быть проверены с точки зрения расположения, эксплуатации и персонала», — сказал Мутлу Арслан.

Кемалистский «богослов» Джемиль Кылыч тоже добавил: «Тарикаты и джамааты незаконны, и необходимо вести борьбу с этими незаконными учреждениями. Их школы и общежития должны быть экспроприированы», — сказал он ежедневной газете Cumhuriyet .

Об ужасах тарикатских и джамаатских общежитий сейчас говорят едва ли не все, от мэра Стамбула Экрема Имамоглу до популярного певца Таркана.

Кемалистский депутат Али Шекер и вовсе вынес вопрос о самоубийстве Энеса на повестку дня парламента Турции.

Между тем, все кто плачет по Энесу Кара совершенно как-то упускают из виду, что его проблемой было не только общежитие, но и сам медицинский факультет, да и вообще профессия врача.

«Все пытаются сбежать от того, чтобы быть врачом, никто не рекомендует это. У вас могут быть припадки продолжительностью до 36 часов, оскорбления и насилие со стороны ваших пациентов. С тобой работают как с рабом. Я не хочу такого будущего» - написал о нв записке.

Его отец Мехмет Кара говорит:

«Причина самоубийства указана неправильно, как будто он покончил жизнь самоубийством из-за того, где находился. Он немного рассказывал, что ему не нравится это отделение, но я не знал, что настолько. Согласно тому, что он сказал мне, он жаловался на свое отделение. Если бы он был открыта для нас, мы бы сказали: бросай отделение и снова работай».

По словам старшего Кара, его сын не смог поступить на компьютерную инженерию в престижный Ближневосточный технический университет в Анкаре, так что они посоветовали ему поступить на медицинский. Его сын был интровертом, постоянно уткнувшимся в телефон, и не принимавшим никакую критику.

Мехмет Кара рассказал, что уже более 25 лет является читателем Рисале-и Нур, и хотел, чтобы его сын рос в духовной обстановнке. Он устроил его жить в квартиру с молодыми читателями Рисале-и Нур. Всего их было 4 человек, судя по всему это не такое уж большое общежитие.

В любом случае, очевидно, что никто не удерживал насильно в квартире взрослого 20-летнего мужчину. Более того, если бы они знали, что Кара стал атеистом, с ним бы скорее всего распрощались. Кстати, по словам мухтара (старосты) района, в квартире этой Кара жил всего около трех месяцев.

В общем, несмотря на то, что есть определенные проблемы в такого рода общежитиях, и периодически случаются инциденты, с которыми должно бороться религиозное общество, это просто не тот случай.

Однокурсники Кара также подтверждают, что практически никогда не видели его на факультете. Что не удивительно, учитывая что быть врачом Кара не хотел. Отдельный вопрос, кстати, это действительно тяжелые (мягко говоря) условия в турецкой медицинской интернатуре, где случается всякое, вплоть до избиения учителями ассистентов за операционным столом. Но как бы то ни было, никто не требует закрыть медицинские университеты.

В общем, история Кара показывает типичные проблемы поколения Z. Крайняя индивидуализация, жизнь в виртуальном мире, отчуждение даже от своей семьи в реальном мире, одиночество. Серьезный разрыв в общении между поколениями. широко распространенный атеизм. Сотни случаев самоубийств несовершеннолетних отмечаются каждый год в Японии, без всяких тарикатов и джамаатов.

Но кого это волнует, когда нужен секулярный мученик? Вот и взялись за случай несчастного «замученного джамаатами» Кара. Разумеется, настоящие причины ненависти к тарикатам и джамаатам заключаются в том, что именно эти формы религиозного сообщества были и остаются хранителями Ислама в Турции. Не официозный Диянет, который сегодня подчиняется консерватором из ПСР, а завтра может опять перейти под контроль кемалистов. А именно такие неформальные глубинные сообщества.

Создать свои структуры вся эта исламофобская общественность не в состоянии. Легко можно представить, как люди, читающие Рисале-и Нур, жертвуют квартиры, чтобы в них жили бедные студенты, читали Коран и проводили уроки. А сколько студентов к себе на виллу возьмет Таркан? Правильно, ни одного. Поэтому в итоге, у турецких кемалистов вся надежда на репрессивное секулярное государство. Оно должно порешать все их проблемы с джамаатами, забрать и поделить в строго коммунистическом духе. И эти люди считают фанатиками и мракобесами верующих.